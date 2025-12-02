Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Fußballer vom 1. FC Ranch Plauen spielen derzeit eine absolute Rekordsaison.
Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Fußballer vom 1. FC Ranch Plauen spielen derzeit eine absolute Rekordsaison. Bild: Pressebüro Repert
Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Fußballer vom 1. FC Ranch Plauen spielen derzeit eine absolute Rekordsaison.
Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Fußballer vom 1. FC Ranch Plauen spielen derzeit eine absolute Rekordsaison. Bild: Pressebüro Repert
Plauen
25 Jahre 1. FC Ranch Plauen: Wie aus einer Schnapsidee ein Herbstmeister geworden ist
Von Karsten Repert
Kurz nach der Vereinsgründung sagten viele dem Kultverein keine lange Lebenszeit voraus. Ein Vierteljahrhundert danach wächst der Club weiter und träumt vom Aufstieg in die Fußball-Vogtlandklasse.

Der 1. FC Ranch Plauen befindet sich auf Rekordkurs. Hinter dem aktuellen Sturmlauf steckt jedoch eine große Enttäuschung. Die Neundorfer Kreisligakicker verpassten im Sommer den Aufstieg, als man im Herzschlagfinale den punktgleichen Post SV Plauen vorbeiziehen lassen musste. Die Rancher wurden am Ende „nur“ Dritter, weil man gegen den...
