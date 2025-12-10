MENÜ
Unter Wasser gibt es viel zu sehen wie hier für Wolfgang Dölling von Tauchverein Oelsnitz.
Unter Wasser gibt es viel zu sehen wie hier für Wolfgang Dölling von Tauchverein Oelsnitz.
Oberes Vogtland
25 Jahre Tauchverein Oelsnitz – Auf der Suche nach Manta-Rochen, Bleitüren und geklauten Ampeln
Von Thomas Gräf
Vor wenigen Tagen haben die Unterwassersportler aus der Sperkenstadt ihre Vereinsgründung vor einem Vierteljahrhundert gefeiert. Auch Zeit, um auf zahllose Erlebnisse über und unter der Oberfläche der Meere zurückzublicken.

Als 27 tauchbegeisterte Vogtländer am 2. Dezember 2000 im Lokal Bierhalle den Tauchverein Oelsnitz gründeten, dürften sie nicht im Geringsten geahnt haben, welche Unterwasserabenteuer sie im kommenden Vierteljahrhundert erwarten würden. Denn was die Mitglieder des kleinen und familiären Clubs gesehen und erlebt haben, war abenteuerlich und...
