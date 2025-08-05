26. Vogtland-Rad-Marathon: Einmal Fichtelberg und zurück

Viel Lob hat das Vogtländische Radsport-Team aus Plauen wieder für die Durchführung seiner traditionellen Tour eingeheimst. Insgesamt 56 Radler waren diesmal auf den drei verschiedenen Distanzen unterwegs.

Bei insgesamt guten Bedingungen haben sich am Sonntag 25 Radsportfans von Großfriesen aus auf den 190 Kilometer langen Vogtland-Rad-Marathon zum Fichtelberg und zurück gemacht. Das ausrichtende Vogtländische Radsport-Team (VRT) aus Plauen zählte auf den drei Distanzen (78/125/190 Kilometer) insgesamt 56 Teilnehmer. Ganz zufrieden waren die...