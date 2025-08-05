Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kurz nach dem Start in Großfriesen: Insgesamt 56 Radler haben sich am Sonntag auf große Tour begeben. Bild: VRT Plauen
Kurz nach dem Start in Großfriesen: Insgesamt 56 Radler haben sich am Sonntag auf große Tour begeben. Bild: VRT Plauen
Plauen
26. Vogtland-Rad-Marathon: Einmal Fichtelberg und zurück
Von Steffen Bandt
Viel Lob hat das Vogtländische Radsport-Team aus Plauen wieder für die Durchführung seiner traditionellen Tour eingeheimst. Insgesamt 56 Radler waren diesmal auf den drei verschiedenen Distanzen unterwegs.

Bei insgesamt guten Bedingungen haben sich am Sonntag 25 Radsportfans von Großfriesen aus auf den 190 Kilometer langen Vogtland-Rad-Marathon zum Fichtelberg und zurück gemacht. Das ausrichtende Vogtländische Radsport-Team (VRT) aus Plauen zählte auf den drei Distanzen (78/125/190 Kilometer) insgesamt 56 Teilnehmer. Ganz zufrieden waren die...
17.06.2025
2 min.
Plauener Radsportler fahren nonstop von Leipzig bis an den Ostseestrand
Das vogtländische Quintett am Ziel an der Ostsee: (von links) Andreas Kohl, Andreas Fischer, Steffen Rohde, Ronny Heine und Jens Littke.
Ein 140 Mann starkes Fahrerfeld hat sich in diesem Jahr auf die traditionelle Ostseetour begeben. Mittendrin auch fünf Vogtländer.
Steffen Bandt
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
02.06.2025
4 min.
Neudorfer Skilangläufer erobern das Erzgebirge auf dem Rad
Gemeinsam nahmen Michael Wendler, Julia und Fabian Schumann, Jann Hoffmann, Jakob Wendler, Arndt Schumann, Timo Aßmann und Markus Wendler den Stoneman Miriquidi in Angriff.
Die Sportler nutzten die Nähe zu den bekannten Gipfeln für eine besondere Trainingseinheit. Regelmäßig steuern sie Orte wie den Auersberg und Fichtelberg an, diesmal aber auf etwas anderen Wegen als üblich.
Frank Grunert
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
