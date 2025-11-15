3:1 nach Verlängerung: VFC Plauen arbeitet sich ins Pokalviertelfinale

Der Fußball-Oberligist ist am Samstag seiner Favoritenrolle gerecht geworden und in die Runde der letzten acht im Sachsenpokal eingezogen. Für den 3:1-Sieg nach Verlängerung bei Sachsenligist VfB Fortuna Chemnitz mussten die Gelb-Schwarzen allerdings einiges tun.

