3. Handball-Bundesliga: Oberlosaer Aufholjagd bleibt unbelohnt

Mit 28:29 musste sich der SV 04 gegen den DHK Flensborg geschlagen geben. Der nördlichste Club der Liga schlug kurz vor Schluss gnadenlos zu.

Eine ganz bittere Heimniederlage musste der SV 04 Oberlosa am Samstagabend hinnehmen. Nach zwischenzeitlichen sechs Toren Rückstand glichen die Plauener aus, kassierten jedoch vier Sekunden vor Schluss noch den Knockout. Eine ganz bittere Heimniederlage musste der SV 04 Oberlosa am Samstagabend hinnehmen. Nach zwischenzeitlichen sechs Toren Rückstand glichen die Plauener aus, kassierten jedoch vier Sekunden vor Schluss noch den Knockout.