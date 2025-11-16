Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Coach Ladislav Brykner redete nach der Niederlage in Hamburg Klartext.
Coach Ladislav Brykner redete nach der Niederlage in Hamburg Klartext. Bild: Imago/Johannes Schmidt
Coach Ladislav Brykner redete nach der Niederlage in Hamburg Klartext.
Coach Ladislav Brykner redete nach der Niederlage in Hamburg Klartext. Bild: Imago/Johannes Schmidt
Plauen
3. Handball-Bundesliga: SV 04 Oberlosa verliert in letzter Sekunde
Von Rico Michel
Bei der HG Hamburg-Barmbek setzte es am Samstag eine 31:32-Niederlage. „Mit einer konsequenten Leistung wären hier definitiv zwei Punkte drin gewesen“, war sich nicht nur Co-Trainer Jörg Grüner sicher.

Der SV 04 Oberlosa hat am Samstag sein Auswärtsspiel in der 3. Liga bei der HG Hamburg-Barmbek mit 31:32 verloren. Mit einem Treffer in der Schlusssekunde sicherten sich die Norddeutschen zwei wichtige Zähler im Abstiegskampf.
