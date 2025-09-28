3. Handball-Liga: Aufholjagd des SV 04 Oberlosa wird nicht belohnt

Einen Sieben-Tore-Rückstand haben die Schwarz-Gelben am Samstagabend im Heimspiel gegen Oranienburg wettgemacht. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da.

Lange Gesichter in Plauen: Der kurzzeitige Höhenflug ist beendet. Für den SV 04 Oberlosa geht es nach der 34:37 (17:21)-Heimniederlage gegen den Oranienburger HC im Tabellenmittelfeld der 3. Handball-Liga weiter. Die 545 Zuschauer bekamen in der Kurt-Helbig-Sporthalle 60 Minuten lang Vollgashandball geboten. Die Oberlosaer haben einen...