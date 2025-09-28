Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern.
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern. Bild: Oliver Orgs
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern.
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern. Bild: Oliver Orgs
Plauen
3. Handball-Liga: Aufholjagd des SV 04 Oberlosa wird nicht belohnt
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Sieben-Tore-Rückstand haben die Schwarz-Gelben am Samstagabend im Heimspiel gegen Oranienburg wettgemacht. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da.

Lange Gesichter in Plauen: Der kurzzeitige Höhenflug ist beendet. Für den SV 04 Oberlosa geht es nach der 34:37 (17:21)-Heimniederlage gegen den Oranienburger HC im Tabellenmittelfeld der 3. Handball-Liga weiter. Die 545 Zuschauer bekamen in der Kurt-Helbig-Sporthalle 60 Minuten lang Vollgashandball geboten. Die Oberlosaer haben einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
4 min.
Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa stehen nach hartem Auftaktprogramm stark da: „Das hätte keiner geglaubt“
Hatte das Visier vor dem Tor wieder fantastisch eingestellt: Oberlosas Matevž Kunst (rechts) traf beim Stralsunder HV zehnmal.
Die Spitzenstädter triumphierten vor 873 Zuschauern beim Stralsunder HV mit 31:27. Trotz einer schwächeren Phase fanden sie mit Teamgeist und cleveren Spielzügen zurück. Beim nächsten Heimspiel hofft man nun auf ein Beben.
Rico Michel
24.08.2025
4 min.
Historischer Triumph: SV 04 Oberlosa bezwingt in der 3. Handball-Liga Hildesheim
Monika Bergmann (links) gratulierte Tim Stäglich (Mitte) zu fünf Toren und einer ganz tollen Leistung. Physiotherapeutin Nikola Weiß (Mitte) freut sich mit.
Die Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle hat am Samstagabend Kopf gestanden. Nach einer tollen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit feierten die Schwarz-Gelben mit ihren Fans einen nicht für möglich gehaltenen Sieg gegen den Top-Favoriten.
Karsten Repert
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel