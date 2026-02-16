3. Handball-Liga: Dem Oberlosaer Trainer platzt der Kragen

Plauen
Beim ehemaligen Europapokalsieger Empor Rostock sind die Männer des SV 04 arg unter die Räder gekommen. Vor 800 Zuschauern war das Spiel zur Pause längst entschieden.
In der 3. Handball-Bundesliga hat der SV 04 Oberlosa beim Aufstiegsaspiranten HC Empor Rostock eine herbe Klatsche kassiert. Die Vogtländer blieben beim ehemaligen Europapokalsieger chancenlos und unterlagen nach enttäuschender Vorstellung vor 800 Zuschauern mit 25:41. „Wir müssen uns hinterfragen, alle!“, war SV-Trainer Ladislav Brykner...
