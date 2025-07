3. Handball-Liga: Eine Legende tritt beim SV 04 Oberlosa ab

Zehn Jahre lang war Jakub Kolomaznik eine feste Größe im Team der Schwarz-Gelben. Nun macht er als Spieler der ersten Mannschaft Schluss. Zudem sind die 04er auf der Suche nach einem Linkshänder fündig geworden.

Wenn die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa in Kürze in die Vorbereitung auf die neue Saison starten, wird erstmals nach zehn Jahren ein Spieler nicht mehr dabei sein. Urgestein Jakub Kolomaznik beendet seine Karriere in der ersten Mannschaft und wird sich künftig noch intensiver der Nachwuchsarbeit im Verein widmen. „Wie wir das genau...