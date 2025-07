3. Handball-Liga: Noch weitere Wege für den SV 04 Oberlosa

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Spielpläne für die 3. Liga bekannt gegeben. Demnach spielen die Schwarz-Gelben aus dem Vogtland nun in der Staffel Nord-Ost. Los geht es mit einem Heimspiel.

Für die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa beginnt die neue Saison am Wochenende 23./24. August mit einem Heimspiel gegen den HC Eintracht Hildesheim. Die Vogtländer sind nunmehr nicht mehr Bestandteil der Staffel Süd, sondern sind in der neuen Serie in der Staffel Nord-Ost aktiv. „Auf der einen Seite ist das gut, weil wir jetzt mehr...