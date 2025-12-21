3. Handball-Liga: Oberlosa belohnt sich nicht für gute Leistung

Plauen
Mit einer 28:32-Niederlage beim TSV Altenholz hat sich der SV 04 aus dem Punktspieljahr 2025 verabschiedet. Erst in der Schlussphase verloren die Vogtländer in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel den Anschluss.
In der 3. Handball-Bundesliga hat der SV 04 Oberlosa am Samstagabend beim TSV Altenholz mit 28:32 verloren. Trotz einer über weite Strecken starken Leistung mussten die 04er die Heimreise vom Nord-Ostsee-Kanal mit leeren Händen antreten.
