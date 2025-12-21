MENÜ
Matevž Kunst war einmal mehr erfolgreichster Werfer beim SV 04.
Matevž Kunst war einmal mehr erfolgreichster Werfer beim SV 04. Bild: Oliver Orgs
Plauen
3. Handball-Liga: Oberlosa belohnt sich nicht für gute Leistung
Von Rico Michel
Mit einer 28:32-Niederlage beim TSV Altenholz hat sich der SV 04 aus dem Punktspieljahr 2025 verabschiedet. Erst in der Schlussphase verloren die Vogtländer in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel den Anschluss.

In der 3. Handball-Bundesliga hat der SV 04 Oberlosa am Samstagabend beim TSV Altenholz mit 28:32 verloren. Trotz einer über weite Strecken starken Leistung mussten die 04er die Heimreise vom Nord-Ostsee-Kanal mit leeren Händen antreten.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel