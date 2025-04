3. Handball-Liga: Oberlosa empfängt eine Wundertüte der Liga

Am 24.Spieltag genießt der SV 04 wieder Heimrecht. Die Schwarz-Gelben empfangen am Samstag um 19 Uhr die U 23 des HBW Balingen-Weilstetten in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle.

Mit dem Bundesliga-Nachwuchs der „Gallier von der Alb" erwarten die Plauener Drittliga-Handballer am Samstag, 19 Uhr, eine echte Wundertüte. Das Aufgebot der Gäste schwankt extrem, eine Einschätzung ist äußerst schwierig. In der Vorwoche standen zum Beispiel Torhüter Magnus Bierfeund, er stand bereits beim THW Kiel in der...