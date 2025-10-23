3. Handball-Liga: Oberlosa fährt mit Personalsorgen nach Aue

In der vergangenen Spielzeit überraschte der Aufsteiger aus dem Vogtland den Zweitligaabsteiger aus dem Erzgebirge auf dessen Parkett mit einem 32:29-Sieg. Warum die Vorzeichen diesmal andere sind.

Der zehnte Spieltag der 3. Handball-Bundesliga hält für die Fans der Region einen echten Kracher parat. Im Derby zwischen dem Erzgebirge und dem Vogtland treffen bereits am Freitag um 19 Uhr der EHV Aue und der SV 04 Oberlosa in der sicherlich prall gefüllten Lößnitzer Erzgebirgshalle aufeinander.