Oberlosa-Coach Ladislav Brykner sieht sein Team trotz aller Personalsorgen nicht chancenlos beim EHV Aue.
Oberlosa-Coach Ladislav Brykner sieht sein Team trotz aller Personalsorgen nicht chancenlos beim EHV Aue. Bild: Imago/Johannes Schmidt
Plauen
3. Handball-Liga: Oberlosa fährt mit Personalsorgen nach Aue
Von Rico Michel
In der vergangenen Spielzeit überraschte der Aufsteiger aus dem Vogtland den Zweitligaabsteiger aus dem Erzgebirge auf dessen Parkett mit einem 32:29-Sieg. Warum die Vorzeichen diesmal andere sind.

Der zehnte Spieltag der 3. Handball-Bundesliga hält für die Fans der Region einen echten Kracher parat. Im Derby zwischen dem Erzgebirge und dem Vogtland treffen bereits am Freitag um 19 Uhr der EHV Aue und der SV 04 Oberlosa in der sicherlich prall gefüllten Lößnitzer Erzgebirgshalle aufeinander.
