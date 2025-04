3. Handball-Liga: Oberlosaer auf Löwenjagd

Auf ein hochtalentiertes Team treffen die Schwarz-Gelben, wenn am Samstagabend die Rhein-Neckar Löwen II in der Plauener Helbig-Halle gastieren. Mit Hilfe seines treuen Anhangs will der SV 04 das vorletzte Heimspiel der Saison für sich entschieden.

Am 28. Spieltag steht für die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa das Heimspiel gegen die U 23 der Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm. Der Anwurf in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle erfolgt wie gewohnt am Samstag um 19 Uhr.