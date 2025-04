3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa belohnt sich nicht für starken Auftritt

Tief in der zweiten Halbzeit gelang der gastgebenden HG Oftersheim/Schwetzingen am Sonntag der erste Führungstreffer. Die Gäste aus dem Vogtland mussten am Ende doch eine eigentlich vermeidbare Niederlage quittieren.

Der SV 04 Oberlosa hat am Sonntagabend sein Auswärtsspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen trotz guter Leistung mit 29:32 verloren. Nach einer 15:13-Pausenführung nutzten die Plauener in der zweiten Halbzeit ihre Chancen nicht mehr so konsequent und standen am Ende mit leeren Händen da.