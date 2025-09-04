Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ist der SV 04 (am Ball Libor Hanisch) bereit für die nächste Überraschung?
Bild: Oliver Orgs
Ist der SV 04 (am Ball Libor Hanisch) bereit für die nächste Überraschung?
Ist der SV 04 (am Ball Libor Hanisch) bereit für die nächste Überraschung? Bild: Oliver Orgs
Plauen
3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa empfängt den nächsten Hochkaräter
Von Rico Michel
Elfmal war der HC Empor Rostock DDR-Meister, hat zudem die Vereins-Europameisterschaft gewonnen. Am Samstagabend sind die Nordlichter die nächste Herausforderung für die Schwarz-Gelben.

Wenn die Plauener Drittliga-Handballer am Samstag um 19 Uhr ihr zweites Heimspiel der noch jungen Saison bestreiten, ist in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle ein ganz großer Name zu Gast. Mit dem HC Empor Rostock gibt kein Geringerer als der elffache DDR-Meister und ehemalige Vereins-Europameister seine Visitenkarte in der Spitzenstadt ab.
