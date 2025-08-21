3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa empfängt gleich den Top-Favoriten

Plauen
Nach dem Klassenerhalt „in der Nachspielzeit“ greifen die Schwarz-Gelben aus Plauen am Samstag wieder ins Geschehen ein. Nach dem Wechsel in die Staffel Nord-Ost kommt Eintracht Hildesheim als erstes Team in die Helbig-Halle.
Für den SV 04 Oberlosa erfolgt am Samstag, 19 Uhr, der Start in die neue Saison in der 3. Handball-Liga. In der Staffel Nord-Ost sind die Wege weiter, die Gegner zumindest teilweise attraktiver als bisher. Zum Auftakt empfangen die Plauener gleich den Top-Favoriten HC Eintracht Hildesheim.
