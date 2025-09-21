Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aleksander Olkowski (Mitte) wird hier von zwei Berliner Jungfüchsen in die Zange genommen.
Aleksander Olkowski (Mitte) wird hier von zwei Berliner Jungfüchsen in die Zange genommen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa gut, aber die Berliner Füchse besser
Von Karsten Repert
Es war das Spitzenspiel des Wochenendes. Die Schwarz-Gelben haben gegen die Füchse Berlin II mit 28:33 verloren. Die kampfstarken Vogtländer patzten immer genau dann, wenn Berlin in Reichweite war.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstagabend ihre zweite Saisonniederlage quittieren müssen. Vor 483 Fans in der heimischen Kurt-Helbig-Sporthalle zogen sie mit 28:33 (12:17) den Kürzeren.
