3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa gut, aber die Berliner Füchse besser

Es war das Spitzenspiel des Wochenendes. Die Schwarz-Gelben haben gegen die Füchse Berlin II mit 28:33 verloren. Die kampfstarken Vogtländer patzten immer genau dann, wenn Berlin in Reichweite war.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstagabend ihre zweite Saisonniederlage quittieren müssen. Vor 483 Fans in der heimischen Kurt-Helbig-Sporthalle zogen sie mit 28:33 (12:17) den Kürzeren. Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstagabend ihre zweite Saisonniederlage quittieren müssen. Vor 483 Fans in der heimischen Kurt-Helbig-Sporthalle zogen sie mit 28:33 (12:17) den Kürzeren.