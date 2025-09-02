Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reichenbach
3. Reichenbacher Schachturnier: Drei Großmeister sind die Favoriten
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

42 Spieler treten von Freitag bis Sonntag zum 3. Schachturnier des SC Reichenbach an. Vorjahressieger Ferenc Langheinrich vom ESV Nickelhütte Aue ist diesmal nur die Nummer 4 der Setzliste.

„So stark waren wir noch nie besetzt“, freut sich Turnierleiter Jan-Niklas Phenn vom SC Reichenbach vor dem Start des 3. Reichenbacher Einladungs-Schachturniers am Freitag. Gleich drei Internationale Großmeister führen das 42-köpfige Teilnehmerfeld an und sind die Top-Favoriten auf den Turniersieg.
