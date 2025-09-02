3. Reichenbacher Schachturnier: Drei Großmeister sind die Favoriten

42 Spieler treten von Freitag bis Sonntag zum 3. Schachturnier des SC Reichenbach an. Vorjahressieger Ferenc Langheinrich vom ESV Nickelhütte Aue ist diesmal nur die Nummer 4 der Setzliste.

„So stark waren wir noch nie besetzt“, freut sich Turnierleiter Jan-Niklas Phenn vom SC Reichenbach vor dem Start des 3. Reichenbacher Einladungs-Schachturniers am Freitag. Gleich drei Internationale Großmeister führen das 42-köpfige Teilnehmerfeld an und sind die Top-Favoriten auf den Turniersieg.