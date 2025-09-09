3. Schachturnier des SC Reichenbach: Großmeister schnappt sich den Sieg

Der Berliner Michael Richter gewann vier Partien und spielte einmal unentschieden. Beim Gastgeber freut man sich unterdessen nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft auf die neue Saison in der Landesklasse.

Keine Frage: Diese dritte Auflage des Einladungs-Schachturniers des SC Reichenbach war die am besten besetzte. Daran konnte auch die kurzfristige Absage von Großmeister Martin Krämer vom Bundesligisten SC Heimbach-Weis/Neuwied nichts ändern. Mit dem an Nummer eins gesetzten Tschechen Petr Haba vom SC Garching und dem Berliner Michael Richter...