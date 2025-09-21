30. Stundenlaufserie in Falkenstein: Die Sieger stehen fest

Auerbach
Insgesamt 411 Läuferinnen und Läufer aus dem gesamten Vogtland haben sich an der diesjährigen Laufserie im Falkensteiner Sport- und Freizeitpark beteiligt. Der Wettkampf wurde in diesem Jahr zum 30. Mal ausgetragen.
Runde um Runde haben die Aktiven bei der 30. Stundenlaufserie im Sport- und Freizeitpark in Falkenstein abgespult und nach dem letzten Lauf von insgesamt vier sind am Freitagabend die Gesamtsieger unter den 411 Läuferinnen und Läufern, die bei der Serie des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland die Laufschuhe geschnürt haben, gekürt worden....
