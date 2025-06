30. Stundenlaufserie in Falkenstein: Kein Vorbeikommen am Deutschen Vizemeister über 10.000 Meter

Tom Förster von der LG Braunschweig ist am Freitag beim ersten von vier Terminen mit 18.100 Metern am weitesten gekommen. Der nächste Lauf ist am 20. Juni.

Der erste Termin der 30. Stundenlaufserie im Sport- und Freizeitpark Falkenstein ist am Freitag mit rund 100 Teilnehmern erfolgreich über die Bühne gegangen. Im Hauptlauf über eine Stunde sicherte sich der Deutsche Vizemeister über 10.000 Meter, Tom Förster von der LG Braunschweig, mit starken 18.100 Metern den Sieg. Den zweiten Platz belegte... Der erste Termin der 30. Stundenlaufserie im Sport- und Freizeitpark Falkenstein ist am Freitag mit rund 100 Teilnehmern erfolgreich über die Bühne gegangen. Im Hauptlauf über eine Stunde sicherte sich der Deutsche Vizemeister über 10.000 Meter, Tom Förster von der LG Braunschweig, mit starken 18.100 Metern den Sieg. Den zweiten Platz belegte...