35 Jahre Mauerfall: VFC Plauen trifft auf Bayern Hof

Die beiden Partnerstädte stehen bereits seit 1987 in freundschaftlicher Verbindung. Seit der Wende auch in Sachen Fußball. Am Freitag treffen die Traditionsteams der SpVgg und des VFC auf der Grünen Au aufeinander.

1987 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Hof und Plauen begründet. Zwei Jahre später fiel die Mauer. Seitdem verbindet beide Städte auch der Fußball miteinander. Aus Anlass des 35. Jahres seit der Grenzöffnung findet am Freitag ein Freundschaftsspiel zwischen den Traditionsteams der SpVgg Bayern Hof und des VFC Plauen statt. Gespielt wird...