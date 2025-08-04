3x3-Basketball in Dresden: „Auch ein kleiner Sieg für das Vogtland“

Plauen
Über Plauen zum Deutschen Meistertitel: Die Skyliners, die sich im Juni beim Qualifikationsturnier in Plauen das Ticket für die Finals in Dresden gesichert hatten, waren am Wochenende in der Landeshauptstadt nicht zu schlagen.
„Die Finals 2025“ haben am Wochenende in Dresden für Begeisterung unter den tausenden Zuschauern gesorgt und wurden auch live in der ARD übertragen. Dabei standen auch Sportarten im Mittelpunkt, die sonst (noch) nicht so im Zentrum des Interesses stehen wie etwa Fußball. Auch das Finale im 3x3-Basketball zählt dazu. Und mit den Skyliners...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.