3x3-Basketballer aus dem Vogtland glänzen vor großer Kulisse

Gleich zwei Podiumsplatzierungen beim Turnier in Weißenfels und eine Ehrung vor großer Kulisse: Die vogtländische 3x3-Basketballszene hat das nächste Highlight hinter sich gebracht.

Das 3x3-Basketball-Team Vogtland hat am Samstag eine ganz besondere Einladung angenommen. Der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) – bekannt aus der Bundesliga – veranstaltete vor seiner imposanten Heimarena in Weißenfels ein hochklassiges 3x3-Turnier. Und die Vogtländer waren mittendrin statt nur dabei.