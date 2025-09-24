4. Pöhl-Trail ausgebucht: Gibt es dieses Jahr einen Teilnehmerrekord?

Plauen
Die veranstaltende TSG Ruppertsgrün verkündet voller Stolz, dass die ausgeschriebenen 500 Startplätze vergeben sind. Eine letzte Teilnahmechance gibt es noch. Was außerdem besonders ist.
„Wir sind überwältigt von dem großen Interesse“, schreiben die Veranstalter des Pöhl-Trails auf Facebook, die am Samstag bei der vierten Auflage einen Teilnehmerrekord verzeichnen könnten. Die Startplätze wurden dieses Mal auf 500 begrenzt – bereits am Dienstagnachmittag war das Event vollständig ausgebucht. Eine Chance für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.