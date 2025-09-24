49. Pokalturnen in Falkenstein: Der Balanceakt einer Klingenthalerin

41 Aktive haben sich am Wochenende an die Geräte getraut. Mit dabei war auch Nora Hopf, die bis heute viel Liebe für ihr Hobby übrig hat.

Das obere Vogtland ist eine Wintersportregion und man könnte vermuten, dass Nora Hopf als Klingenthalerin im Skisport zu finden ist – doch die junge Frau hat sich bereits im zarten Alter von vier Jahren anderweitig entschieden und zwar für das Turnen. „Zu diesem Sport gekommen bin ich durch meinen Bruder, der vor mir TV 1840 Falkenstein... Das obere Vogtland ist eine Wintersportregion und man könnte vermuten, dass Nora Hopf als Klingenthalerin im Skisport zu finden ist – doch die junge Frau hat sich bereits im zarten Alter von vier Jahren anderweitig entschieden und zwar für das Turnen. „Zu diesem Sport gekommen bin ich durch meinen Bruder, der vor mir TV 1840 Falkenstein...