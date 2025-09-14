5:4 beim VfB Annaberg: Spitzenreiter VfB Schöneck rockt weiter die Fußball-Sachsenklasse

Alle vier Vogtland-Teams mussten am Sonntag auswärts ran. Drei von ihnen siegten, nur der BSV Irfersgrün fuhr mit leeren Händen nach Hause.

Kuriose Situation in der Fußball-Sachsenklasse: Alle vier Mannschaften aus der Region mussten am Sonntag auf fremdem Rasen antreten. Und immerhin brachten drei von ihnen die volle Punktzahl mit nach Hause. Herausragend war der 5:4-Sieg des weiter verlustpunktfreien Tabellenführers VfB Schöneck beim VfB Annaberg. Ein 2:0 der Erzgebirger durch...