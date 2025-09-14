Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schönecks Trainer Marco Waldenburger (rechts) konnte zufrieden sein: 5:4 gewann sein Team in Annaberg. Links Co-Trainer Stiev Glaß. Bild: Johannes Schmidt
Schönecks Trainer Marco Waldenburger (rechts) konnte zufrieden sein: 5:4 gewann sein Team in Annaberg. Links Co-Trainer Stiev Glaß. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
5:4 beim VfB Annaberg: Spitzenreiter VfB Schöneck rockt weiter die Fußball-Sachsenklasse
Von Thomas Gräf
Alle vier Vogtland-Teams mussten am Sonntag auswärts ran. Drei von ihnen siegten, nur der BSV Irfersgrün fuhr mit leeren Händen nach Hause.

Kuriose Situation in der Fußball-Sachsenklasse: Alle vier Mannschaften aus der Region mussten am Sonntag auf fremdem Rasen antreten. Und immerhin brachten drei von ihnen die volle Punktzahl mit nach Hause. Herausragend war der 5:4-Sieg des weiter verlustpunktfreien Tabellenführers VfB Schöneck beim VfB Annaberg. Ein 2:0 der Erzgebirger durch...
12:09 Uhr
2 min.
Luderer schießt VfB Schöneck mit Dreierpack zum 5:4-Erfolg in Annaberg
Symbolfoto: Pixabay
Mit vier Siegen aus vier Spielen führt der Überraschungs-Aufsteiger weiter die Tabelle in der Fußball-Sachsenklasse an.
Thomas Gräf
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
08.09.2025
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
