Erfolgreich für den LAV Reichenbach: Trainer Rico Schröter (von links) neben seinen Sportlern Maximilian Kautz und Mona Bellmann sowie Senioren-Vizelandesmeister Marcus Schwarze.
Erfolgreich für den LAV Reichenbach: Trainer Rico Schröter (von links) neben seinen Sportlern Maximilian Kautz und Mona Bellmann sowie Senioren-Vizelandesmeister Marcus Schwarze. Bild: Uwe Schröter
Plauen
53. Mehrkampfmeeting: Drei Reichenbacher meistern ihren längsten Leichtathletik-Wettbewerb
Von Uwe Schröter
Mona Bellmann, Maximilian Kautz und Marcus Schwarze gehörten in Niesky zu den fast 200 Teilnehmern. Ihre intensive Vorbereitung hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Gezeichnet von den Strapazen eines kräftezehrenden Wettkampfes, aber überglücklich, beendeten Mona Bellmann, Maximilian Kautz (beide Altersklasse 14) sowie Marcus Schwarze (M 50) vom LAV Reichenbach beim 53. Mehrkampfmeeting im ostsächsischen Niesky nach zwei Tagen ihren bislang längsten leichtathletischen Wettkampf.
