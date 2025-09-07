6:0 beim VfB Schöneck: Wie der VfB Empor Glauchau im Pokal den Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse entzauberte

Der Oberligist hat im Vogtland keine Fragen aufkommen lassen. Das Glück für die Gäste beim Führungstor und das Pech der Gastgeber bei einer Schiedsrichterentscheidung spielten nur eine Nebenrolle.

Die erste und die letzte Aktion im Spiel gehörte dem VfB Schöneck: Doch der Eckball in der ersten Minute verpuffte ebenso wie der Konter direkt vor dem Abpfiff. So blieb es am Sonntagnachmittag beim 6:0-Endstand für den VfB Empor Glauchau, der souverän in die nächste Runde des Fußball-Sachsenpokals einzog. „Wir hatten uns sicher etwas mehr...