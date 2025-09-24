6. Vogut-Elf der Woche: Vogtland-Kicker lassen es krachen – zwei Spieler gleich jeweils viermal

Plauen
Tore sind das Salz in der Suppe in fast jedem Fußballspiel. Die Fans haben sich auch diesmal gut hingeschaut, nachgezählt und dann ihre Auswahl für die Elf der Woche getroffen.
Die Fußballsaison nimmt auch im Vogtland langsam, aber sicher Fahrt auf. Nun schon zum sechsten Mal haben die Anhänger, diesmal genau 711, abgestimmt und ihre Mannschaft der Woche gewählt. Die spielt diesmal im 4-3-3-System.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.