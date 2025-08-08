7:0 zum Auftakt der Fußball-Sachsenklasse! Super-Aufsteiger VfB Schöneck demütigt Merkur Oelsnitz

Das Obervogtlandderby zur Saisoneröffnung ging am Freitagabend überraschend deutlich an den Neuling. Und das auf des Gegners Platz vor einer Rekordkulisse, die es offiziell gar nicht gab.

Was für ein Start in die Fußball-Sachsenklasse für den VfB Schöneck! Der Liga-Neuling deklassierte beim Eröffnungsspiel am Freitagabend den Liga-Dino SV Merkur Oelsnitz auf dessen Platz überraschend deutlich mit 7:0. Und das in seinem ersten Sachsenklassespiel überhaupt. Was für ein Start in die Fußball-Sachsenklasse für den VfB Schöneck! Der Liga-Neuling deklassierte beim Eröffnungsspiel am Freitagabend den Liga-Dino SV Merkur Oelsnitz auf dessen Platz überraschend deutlich mit 7:0. Und das in seinem ersten Sachsenklassespiel überhaupt.