Schönecks Neuzugang Tobias Grill (links) trifft zum 3:0, Merkur-Torhüter Toni Lohse ist machtlos. Bild: Johannes Schmidt
Schönecks Neuzugang Tobias Grill (links) trifft zum 3:0, Merkur-Torhüter Toni Lohse ist machtlos. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
7:0 zum Auftakt der Fußball-Sachsenklasse! Super-Aufsteiger VfB Schöneck demütigt Merkur Oelsnitz
Von Thomas Gräf
Das Obervogtlandderby zur Saisoneröffnung ging am Freitagabend überraschend deutlich an den Neuling. Und das auf des Gegners Platz vor einer Rekordkulisse, die es offiziell gar nicht gab.

Was für ein Start in die Fußball-Sachsenklasse für den VfB Schöneck! Der Liga-Neuling deklassierte beim Eröffnungsspiel am Freitagabend den Liga-Dino SV Merkur Oelsnitz auf dessen Platz überraschend deutlich mit 7:0. Und das in seinem ersten Sachsenklassespiel überhaupt.
