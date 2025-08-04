7:1 gegen FSV Ellefeld: Schönecker Generalprobe mehr als gelungen

Oberes Vogtland
Der Aufsteiger zur Fußball-Sachsenklasse hat sein letztes Testspiel klar gewonnen. Nun steht am Freitagabend der Saisonauftakt in Oelsnitz an.
Die Generalprobe ist schon mal gelungen: Sachsenklasse-Aufsteiger VfB Schöneck hat sein abschließendes Vorbereitungsspiel gegen den FSV Ellefeld, immerhin Vogtlandklasse-Meister und Aufsteiger zur Vogtlandliga, mehr als deutlich mit 7:1 gewonnen. Die Elf des neuen VfB-Trainers Marco Waldenburger ging durch ihren Leader Marcel Schlosser in...
