Der Torreigen beginnt: Schönecks Marcel Schlosser (hinten links) trifft zum 1:0 ins Ellefelder Tor, Keeper Jakob Abokat ist machtlos. Bild: Johannes Schmidt
Der Torreigen beginnt: Schönecks Marcel Schlosser (hinten links) trifft zum 1:0 ins Ellefelder Tor, Keeper Jakob Abokat ist machtlos. Bild: Johannes Schmidt
Der Torreigen beginnt: Schönecks Marcel Schlosser (hinten links) trifft zum 1:0 ins Ellefelder Tor, Keeper Jakob Abokat ist machtlos.
Der Torreigen beginnt: Schönecks Marcel Schlosser (hinten links) trifft zum 1:0 ins Ellefelder Tor, Keeper Jakob Abokat ist machtlos. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
7:1 gegen FSV Ellefeld: Schönecker Generalprobe mehr als gelungen
Von Thomas Gräf
Der Aufsteiger zur Fußball-Sachsenklasse hat sein letztes Testspiel klar gewonnen. Nun steht am Freitagabend der Saisonauftakt in Oelsnitz an.

Die Generalprobe ist schon mal gelungen: Sachsenklasse-Aufsteiger VfB Schöneck hat sein abschließendes Vorbereitungsspiel gegen den FSV Ellefeld, immerhin Vogtlandklasse-Meister und Aufsteiger zur Vogtlandliga, mehr als deutlich mit 7:1 gewonnen. Die Elf des neuen VfB-Trainers Marco Waldenburger ging durch ihren Leader Marcel Schlosser in...
