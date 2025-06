Abstieg aus der Fußball-Vogtlandliga: Einen von vier Kandidaten wird es noch treffen

Am letzten Spieltag der höchsten vogtländischen Liga wird am Sonntag der zweite Absteiger ermittelt, der den VfB Pausa-Mühltroff in die Vogtlandklasse begleitet. Der Leubnitzer SV hat dabei die schlechtesten Karten.

