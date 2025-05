Abstiegskampf in der Fußball-Vogtlandliga: Kellerkinder haben am Wochenende richtig dicke Bretter zu bohren

Neun Punkte sind in der Vogtlandligasaison noch zu vergeben. Die beiden letzten Teams in der Tabelle treffen am Wochenende auf die zwei Mannschaften, die sich punktgleich um den 2. Platz streiten.

Noch fünf Teams befinden sich im direkten Abstiegskampf der Fußball-Vogtlandliga. Der VfB Pausa-Mühltroff mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer braucht ein Wunder, um nicht in die Vogtlandklasse durchgereicht zu werden. Gewinnt der VfB am Sonntag nicht gegen den aktuellen Tabellenzweiten 1. FC Rodewisch, sind die Messen gelesen... Noch fünf Teams befinden sich im direkten Abstiegskampf der Fußball-Vogtlandliga. Der VfB Pausa-Mühltroff mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer braucht ein Wunder, um nicht in die Vogtlandklasse durchgereicht zu werden. Gewinnt der VfB am Sonntag nicht gegen den aktuellen Tabellenzweiten 1. FC Rodewisch, sind die Messen gelesen...