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Betretene Gesichter bei den Oelsnitzern Ben Becher, Felix Erber und Jacob Uhlemann (von links) nach der 0:3-Niederlage gegen Gotha,
Betretene Gesichter bei den Oelsnitzern Ben Becher, Felix Erber und Jacob Uhlemann (von links) nach der 0:3-Niederlage gegen Gotha, Foto: Oliver Orgs
Betretene Gesichter bei den Oelsnitzern Ben Becher, Felix Erber und Jacob Uhlemann (von links) nach der 0:3-Niederlage gegen Gotha,
Betretene Gesichter bei den Oelsnitzern Ben Becher, Felix Erber und Jacob Uhlemann (von links) nach der 0:3-Niederlage gegen Gotha, Foto: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz muss weiter zittern
Von Thomas Gräf
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In das vorletzte Saisonspiel - das letzte in der Plauener Ausweichhalle - hatten die Vogtländer viele Hoffnungen gesetzt. Nun hofft der Drittliga-Absteiger darauf, dass sich andere Teams Punkte wegnehmen.

150 Zuschauer in der Plauener Helbighalle hatten am späten Samstagabend vergebens gehofft, dass sich der VSV Oelsnitz die drei Zähler holen würde, die seinen Klassenerhalt in der Regionalliga Ost wasserdicht machen könnten. Am Ende nahmen aber die ebenfalls noch nicht gesicherten Gäste aus Gotha beim 0:3 (22:25, 21:25, 23:25) alle drei Punkte...
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