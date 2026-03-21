Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz muss weiter zittern

Oberes Vogtland
In das vorletzte Saisonspiel - das letzte in der Plauener Ausweichhalle - hatten die Vogtländer viele Hoffnungen gesetzt. Nun hofft der Drittliga-Absteiger darauf, dass sich andere Teams Punkte wegnehmen.
150 Zuschauer in der Plauener Helbighalle hatten am späten Samstagabend vergebens gehofft, dass sich der VSV Oelsnitz die drei Zähler holen würde, die seinen Klassenerhalt in der Regionalliga Ost wasserdicht machen könnten. Am Ende nahmen aber die ebenfalls noch nicht gesicherten Gäste aus Gotha beim 0:3 (22:25, 21:25, 23:25) alle drei Punkte...
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