Alles oder Nichts: Leubnitzer SV ist im Abstiegsgipfel bei der SG Rotschau zum Siegen verdammt

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Vogtlandliga könnte schon die letzte Entscheidung fallen. Neben Meister Schöneck und Absteiger Pausa-Mühltroff wird noch ein zweiter Absteiger gesucht.

In Rotschau könnte am Samstag der große Showdown der Saison in der Fußball-Vogtlandliga stattfinden. Der Leubnitzer SV als Aufsteiger gastiert bei der SG Rotschau und ist dabei zum Siegen verdammt. Denn gewinnt die SGR und der VfB Lengenfeld holt in Treuen mindestens einen Punkt, dann sind die Leubnitzer nach einem Jahr Vogtlandliga wieder...