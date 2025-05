American Football: Vogtland gewinnt Duell mit dem Erzgebirge 9:3

Zum Auftakt der neuen Spielzeit bezwangen die Rebels am Sonntag in Bärenstein die Miners. Für den Auswärtssieg in der Verbandsliga Mitteldeutschland reichte ein einziger Touchdown.

Die American Footballer der Vogtland Rebels haben am Sonntag ihr erstes von lediglich sechs Spielen in der nur vier Mannschaften umfassenden Verbandsliga Mitteldeutschland gewonnen. Bei den Erzgebirge Miners hieß es am Ende 9:3 aus Sicht der Vogtländer. Vor 550 Zuschauern in Bärenstein hatten die Gäste schon nach wenigen Sekunden ihren ersten...