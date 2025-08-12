American Football: Wie ein 18-jähriger Rookie zum Hoffnungsträger der Vogtland Rebels avancierte

Die Rebels haben beim 35:0-Heimsieg gegen Freiberg ihren vierten Saisonerfolg gefeiert und Platz 2 in der Verbandsliga gefestigt. Das gerade Lennart Kad zum Erfolgsgaranten wird, war vor der Saison nicht abzusehen.

Spätestens seit vergangenem Sonntag kennt jeder Anhänger der Vogtland Rebels den Namen Lennart Kad. Die Nummer 4 in Orange und Schwarz lief im fünften Saisonspiel der Football-Verbandsliga als Quarterback aufs Feld und führte sein Team bei 35:0-Heimsieg gegen die Freiberg Phantoms zum Sieg. „Die Leistung als Team war extrem stark und das... Spätestens seit vergangenem Sonntag kennt jeder Anhänger der Vogtland Rebels den Namen Lennart Kad. Die Nummer 4 in Orange und Schwarz lief im fünften Saisonspiel der Football-Verbandsliga als Quarterback aufs Feld und führte sein Team bei 35:0-Heimsieg gegen die Freiberg Phantoms zum Sieg. „Die Leistung als Team war extrem stark und das...