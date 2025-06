American Footballer der Vogtland Rebels verlieren das erste Heimspiel

Nach zwei Auswärtserfolgen in der Verbandliga sind die Vogtländer in Treuen gegen Suhl leer ausgegangen. Vor 350 Zuschauern schafften sie keinen eigenen Punktgewinn.

Die American Footballer der Vogtland Rebels haben in der laufenden Saison der Verbandsliga Mitteldeutschland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach ihren Auswärtssiegen bei den Erzgebirge Miners (9:3) und den Freiberg Phantoms (17:0) haben die Vogtländer am Sonntag das erste Heimspiel in den Sand gesetzt. Vor 350 Fas im Treuener...