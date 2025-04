Athletenteam Vogtland feiert trotz Waldkirchener Abwesenheit in der 2. Bundesliga der Gewichtheber neue Bestleistungen

Es ist der letzte Heimwettkampf in dieser Saison für die Mannschaft gewesen. Und obwohl es sich ohne anwesenden Gegner etwas anders anfühlte, überzeugten die jungen sowie erfahrenen Sportler.

Trotz des ungewöhnlichen Alleinkampfes - der TSV Waldkirchen reiste wegen Personalmangel nicht an - konnte das Athletenteam Vogtland am Samstag in der 2. Bundesliga der Gewichtheber neue Bestleistungen aufstellen. Die drei Siegpunkte gingen gemäß der Regularien an die Vogtländer, zudem wurden 513,8 Mannschaftspunkte erkämpft. Auch ergab sich...