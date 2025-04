Auerbach muss zu Budissa: Wieso der Blick auf die letzten guten Ergebnisse gegen das Team gerade nichts bringt

Der Fußball-Oberligist aus dem Vogtland steht vor einer Herausforderung in Bautzen. Trotz des souveränen Siegs im Hinspiel sind die Vorzeichen nun andere. Denn der Gegner ist in starker Form.

Der VfB Auerbach wird am Sonntag vor einer hohen Auswärtshürde stehen, wenn die Vogtländer zu Budissa Bautzen fahren. Denn aus zwei Gründen dürfte die Partie in Ostsachsen nicht zu einem Selbstläufer werden – wie es noch in der Hinserie den Anschein hatte. Damals siegte der VfB mit 4:0 und hatte über die 90 Minuten kaum große Mühe, die...