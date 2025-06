Auerbacher sichern sich den Verbleib in der Fußball-Sachsenklasse trotz knapper Mittel

Trotz Hitze: Der VfB II erkämpfte sich am Samstag den Verbleib in der Liga mit einem 1:1 gegen den BSC Freiberg. Ein Punkt hatte noch gefehlt.

Es war der eine Punkt, den der VfB Auerbach II am Samstag beim 1:1 gegen den abstiegsbedrohten BSC Freiberg noch gebraucht hatte, um mit nun 43 Zählern auch rechnerisch den Klassenerhalt bejubeln zu können. „Wir haben immer gekämpft, weil oft Not am Mann war. Der Verbleib in der Sachsenklasse ist ein Erfolg“, freut sich VfB-Trainer Steve...