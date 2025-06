Aufholjagd in der Regionalliga: A-Junioren des VFC Plauen stehen nach Sieg gegen BFC Dynamo vor dem Klassenerhalt

Nach einer schwierigen Hinrunde mit teils hohen Niederlagen haben sich die A-Junioren des VFC Plauen in der Rückrunde deutlich gesteigert. Zum letzten Heimspiel gab es im Vogtlandstadion einen Sieg.

Das Hinspiel hatten die A-Junioren des VFC Plauen noch mit 1:5 beim BFC Dynamo in Berlin verloren. Das Rückspiel konnten die jungen Vogtländer im Vogtlandstadion vor mehr als 100 Zuschauern mit 3:2 für sich entscheiden. „Wir sind jetzt richtig in der Regionalliga angekommen, was zwar ein Stückchen gedauert hat, aber von Spiel zu Spiel haben...