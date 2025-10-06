Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schönecks Jan Luderer (links) überläuft hier den Oberlungwitzer Andy Uhlig.
Schönecks Jan Luderer (links) überläuft hier den Oberlungwitzer Andy Uhlig. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Aufsteiger VfB Schöneck feiert siebenten Sieg im siebenten Spiel
Von Florian Wißgott
Mit 3:1 hat der VfB den bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten Oberlungwitzer SV am Sonntag im Heimspiel der Fußball-Sachsenklasse bezwungen und führt damit weiter souverän die Tabelle an.

Wie stark der Aufsteiger in der Fußball-Sachsenklasse ist, zeigte der VfB Schöneck am Sonntag im Heimspiel vor mehr als den offiziell 95 Zuschauern im Duell Spitzenreiter gegen Verfolger. Obwohl den Schöneckern mit Marcel Schlosser, Tom Schulz und Tobias Grill gleich drei Stammspieler fehlten, besiegten die Vogtländer den bis dato...
