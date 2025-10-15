Aufsteiger weiter an der Spitze: Zweitliga-Kegler aus Mehltheuer lassen es wieder krachen

Plauen
Mit klarem 7:1 sichern sich die Vogtländer den Sieg gegen das punktlose Zechin. Alle Spieler schafften über 600 Kegel.
Nach dem 7:1-Erfolg in der Fremde stand nun für die Mehltheuerer Kegler das nächste Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den Mitaufsteiger SG Zechin auf dem Programm. Die Brandenburger rangieren bis dato punktlos auf dem letzten Tabellenplatz.
