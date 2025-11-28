„Aufstiegsanwärter Nummer eins“: Reichenbacher FC empfängt Dynamo Dresdens Zweite

Die U 23 der SG ist in der Fußball-Sachsenliga auswärts noch immer ungeschlagen. Keine einfache Aufgabe für den RFC, der sich bei seinem letzten Heimspiel in diesem Jahr natürlich mit einem Erfolg bei seinen Fans verabschieden möchte.

Trotz niedriger Temperaturen wird es den Anhängern des Reichenbacher FC am Sonntag zum Heim-Jahresabschluss noch einmal ganz warm ums Fußballherz werden: Der Landesliga-Spitzenreiter gibt sich die Ehre. Erstmals überhaupt tritt die SG Dynamo Dresden mit ihrer „Zweiten“ in Reichenbach an. Das Team wird offiziell als U 23 geführt und steht... Trotz niedriger Temperaturen wird es den Anhängern des Reichenbacher FC am Sonntag zum Heim-Jahresabschluss noch einmal ganz warm ums Fußballherz werden: Der Landesliga-Spitzenreiter gibt sich die Ehre. Erstmals überhaupt tritt die SG Dynamo Dresden mit ihrer „Zweiten“ in Reichenbach an. Das Team wird offiziell als U 23 geführt und steht...