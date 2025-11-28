Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marius Horn (in Schwarz) will mit dem RFC weiter oben mitspielen.
Marius Horn (in Schwarz) will mit dem RFC weiter oben mitspielen. Bild: Olaf Meinhardt
Marius Horn (in Schwarz) will mit dem RFC weiter oben mitspielen.
Marius Horn (in Schwarz) will mit dem RFC weiter oben mitspielen. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
„Aufstiegsanwärter Nummer eins“: Reichenbacher FC empfängt Dynamo Dresdens Zweite
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die U 23 der SG ist in der Fußball-Sachsenliga auswärts noch immer ungeschlagen. Keine einfache Aufgabe für den RFC, der sich bei seinem letzten Heimspiel in diesem Jahr natürlich mit einem Erfolg bei seinen Fans verabschieden möchte.

Trotz niedriger Temperaturen wird es den Anhängern des Reichenbacher FC am Sonntag zum Heim-Jahresabschluss noch einmal ganz warm ums Fußballherz werden: Der Landesliga-Spitzenreiter gibt sich die Ehre. Erstmals überhaupt tritt die SG Dynamo Dresden mit ihrer „Zweiten“ in Reichenbach an. Das Team wird offiziell als U 23 geführt und steht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
3 min.
Reichenbacher FC nur noch einen Zähler von der Spitze entfernt
Maurice Lange setzt erfolgreich gegen den Neugersdorfer Torwart nach und verwandelt zum frühen 2:0-Endstand.
In der Fußball-Landesliga hat der RFC sein Heimspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf 2:0 gewonnen. Damit rücken die Vogtländer dem Spitzenreiter, der U 23 von Dynamo Dresden, auf die Pelle.
Olaf Meinhardt
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
30.11.2025
4 min.
Fußball-Landesliga: Talente von Dynamo Dresden besiegen Reichenbacher FC knapp
Der Reichenbacher Niclas Schmelzer (am Ball) in der Dresdner Box gegen Lennox Eilke.
1:2 hieß es am Sonntag für den RFC im Heimspiel gegen die U-23-Vertretung des Zweitligisten. Das Endresultat gegen den Spitzenreiter stand bereits zur Pause fest.
Oliver Meinhardt
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel