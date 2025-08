Auftakt in der Fußball-Vogtlandklasse: Merkur Oelsnitz II führt die Tabelle an

Mit zwei vorgezogenen Begegnungen ist am vergangenen Wochenende die Saison in der zweithöchsten Liga der Region eröffnet worden. Neben den Sperken jubelte auch die SpVgg Heinsdorfergund.

In der Fußball-Vogtlandklasse rollt schon der Ball! Zumindest tat er dies in zwei vorgezogenen Begegnungen. Dabei gelang der zweiten Mannschaft des SV Merkur Oelsnitz mit einem 3:0-Heimsieg vor 55 Zuschauern gegen die SG Kürbitz ein Einstand nach Maß. Felix Niemann schoss die Platzherren zwei Minuten vor dem Pausenpfiff in Führung. In Hälfte...