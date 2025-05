Badminton: Adorfer haben ihre neuen Stadtmeister ermittelt

Michael Braun und Jasmin Schlott heißen die Sieger in den Einzeldisziplinen. Auch zwölf Nachwuchssportler gingen ans Netz.

Bei den jährlichen offenen Adorfer Stadtmeisterschaften im Badminton sind am Sonntag in fünf Kategorien die besten Spieler ermittelt worden. Fünf Männer, fünf Frauen drei Männerdoppel, drei Frauen-Doppel sowie vier gemischte Doppel gingen ins Rennen. Gespielt wurde zwischen 9 und 14 Uhr auf drei Feldern in der Turnhalle der Zentralschule...