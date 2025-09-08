Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Paul Schneider traf im Sachsenpokalspiel gegen die Kickers Markleeberg doppelt. Dies gelang auch Tobias John.
Paul Schneider traf im Sachsenpokalspiel gegen die Kickers Markleeberg doppelt. Dies gelang auch Tobias John.
Plauen
„Balsam für die Seele“: SC Syrau schießt sich mit Traumtoren in die nächste Runde des Sachsenpokals
Von Florian Wißgott
Mit 4:1 haben sich die Vogtländer am Sonntag bei den Kickers Markkleeberg durchgesetzt. Die beiden Doppelpacker hatten ihre Tore dabei schon auf der Plauener Wiesn angekündigt.

„Wir hatten diesmal das Glück auf unserer Seite“, gesteht SC-Trainer Chris Begerock nach dem 4:1-Sieg am Sonntag in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals bei den Kickers Markkleeberg (Sachsenklasse Nord). „Wir wollten den Auftakt vergessen machen und sind in die Partie auch so gegangen, dass wir mit einem Sieg das große Los ziehen...
